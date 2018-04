Kovac hoopvol: 'De strijd is zeker nog niet gestreden'

Hij speelt met zijn huidige ploeg Eintracht Frankfurt zaterdag de competitiewedstrijd tegen Bayern in München en kon het niet laten om alvast wat te speculeren over zijn toekomstige werkgever. Bayern verloor gisteren in de halve finales op eigen veld met 1-2 van Real Madrid.

Volgens vele waarnemers is de titelhouder daardoor al vrijwel zeker van een finaleplaats. Volgens Kovac is daar geen sprake van. ,,Bayern heeft in de thuiswedstrijd tegen Real meer dan genoeg kansen afgedwongen, maar het rendement was te laag. In Madrid kunnen de doelpunten alsnog vallen. De strijd is zeker nog niet gestreden.''