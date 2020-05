Kostas Mitroglou vertrekt bij PSV

Het vervolg was minder zinnenprikkelend voor de supporters van PSV. In de beginperiode van vorig seizoen was de 32-jarige spits regelmatig van de partij in wedstrijden, maar gaandeweg het seizoen werd zijn rol steeds beperkter. Tijdens het winterse trainingskamp was ‘Mitro’ niet fit genoeg. De technische staf vond hem geknipt voor een rol als invallende stormram in de laatste minuten en daarin bewees Mitroglou dat hij in de zestien nog af en toe voor gevaar kan zorgen.