Koscielny gaat WK missen door blessure aan achilles

Hoewel de officiële diagnose nog gesteld moet worden, weet Deschamps al dat de 32-jarige verdediger niet mee gaat naar Rusland. ,,Dit is een grote klap voor de nationale ploeg'', zei de bondscoach op de website van de Franse bond. ,,Laurent was een vaste waarde, die altijd een hoog niveau haalde en door iedereen werd gewaardeerd.''



Koscielny had eerder aangegeven dat hij na het WK stopt als international. Hij debuteerde begin 2011 en speelde bij elkaar 51 interlands, waarin hij één doelpunt maakte. De verdediger was van de partij op de EK's van 2012 en 2016 en het WK 2014. Koscielny verloor twee jaar geleden met de 'Haantjes' de finale van het EK in eigen land.