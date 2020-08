Kor heeft niets met Barça-Bayern in deze tijd: ‘Geen entourage, nep-gejuich... pfff’

,,Het is best gek”, zegt Kor Louissen (60) uit Klazienaveen. ,,Normaal zou ik me al dagen verheugen op FC Barcelona-Bayern München. Maar om een bepaalde reden heb ik dat nu niet.”



Een voetballiefhebber van het extreme soort is hij, de besnorde Drent. Bij alle profclubs in Nederland kennen ze hem dankzij het fototoestel, dat als een soort van extra lichaamsdeel om zijn nek getrokken is. Al vijftien jaar lang trekt Kor wekelijks naar trainingsvelden om zich samen met bekende voetballers op de gevoelige plaat vast te leggen.