Koploper Manchester City loopt verder weg bij geplaagd Chelsea

Voorspelling Wie wint WK darts? 'Van Barneveld zal de titel niet direct pakken, maar er liggen zeker kansen’

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld hebben samen acht wereldtitels verzameld en staan deze weken weer op het WK darts in Alexandra Palace, Londen. Kan Van Gerwen het grootste toernooi van het jaar weer winnen? En is ‘Barney 2.0' alweer in de buurt van zijn oude vorm? We vragen het aan de kenners: Co Stompé en Roland Scholten.

0:23