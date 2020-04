Koolwijk ontbindt contract bij Trencin vanwege huilende zoons: 'Vroeg me af waar ik mee bezig was’

Doelloos wachten in Slowakije, huilende kinderen door de telefoon... Ryan Koolwijk (34) kon het niet meer aan. De middenvelder besloot zijn contract bij het Slowaakse AS Trencin te verscheuren. ,,Er was geen reden meer om in Slowakije te zijn.’’

,,Kun je mij zo meteen even terugbellen? Ik ben even mijn zoontje aan het helpen met zijn huiswerk.’’ Het zijn woorden die Koolwijk al wekenlang dolgraag wilde uitspreken. Eindelijk zijn hij en zijn twee zoontjes weer herenigd. Honderden kilometers was Koolwijk, die in het Slowaakse Trencin voetbalde, verwijderd van zijn gezin. ,,Ik miste ze zo erg. Ik ben heel blij om terug te zijn, in deze tijden moet je gewoon bij je familie zijn.’’

In Slowakije zat hij voornamelijk thuis op de bank. De competitie ligt er sinds 7 maart stil. Het was tijd voor bezinning voor de 34-jarige Rotterdammer. ,,Voorlopig stond er daar nog geen competitievoetbal op de planning, het enige wat we deden was trainen. Alles was zo onduidelijk, ik was er klaar mee. Dagelijks had ik contact met mijn zoontjes, die me heel graag wilden zien. Normaal gesproken zitten ze op school, nu zaten ze alleen maar huilend thuis. Dan zegt je vadergevoel dat je terug moet gaan.’’

Volledig scherm Ryan Koolwijk. © BSR Agency Koolwijk ging steeds meer beseffen dat hij zijn contract moest laten ontbinden. ,,Als de competitie nog loopt, werk je naar een doel toe. Nu was er geen reden om in Slowakije te zijn. Ik vroeg me af: waar ben ik nu eigenlijk mee bezig?’’ Daarom stapte de middenvelder naar het bestuur van AS Trencin. ,,Gelukkig toonde de club begrip. Ze begrepen mijn standpunt en we zijn er goed uitgekomen.’’ Toch is het geen gedroomd afscheid voor de oud-speler van onder meer NEC en Excelsior, die dit seizoen tot twintig optredens kwam. ,,Je wilt natuurlijk liever op een juiste manier afscheid nemen van een club, maar ik kon het niet meer.’’

Voor nu kan de focus van Koolwijk eerst naar zijn kinderen, maar hij zal spoedig moeten schakelen. De middenvelder is nu namelijk werkloos. ,,Het liefst ga ik bij een Nederlandse club aan de slag. Ja, de eerste contacten zijn inmiddels gelegd.’’ Het is in de tussentijd zaak om fit te blijven. ,,Ik ga individueel aan de slag met loopschema's en, mits toegestaan, in kleine groepjes met vrienden trainen. Ik wil fit zijn voor een nieuw avontuur.’’

Ondanks alle restricties is het fijn om weer thuis te zijn. In de ogen van Koolwijk is Nederland vrij mild wat betreft de genomen maatregelen. ,,In Slowakije waren mondkapjes verplicht, daar liep iedereen met zo'n masker op. Toen ik in het vliegtuig naar Nederland stapte, keek ik met veel verbazing naar de stewardessen. Ik had niet verwacht dat er helemaal geen mondkapjes werden gebruikt.’’

De komende weken staan in het teken van tijd inhalen met zijn zoontjes, van vijf en zeven jaar oud. ,,Ja, eindelijk kan ik weer genieten van het samen zijn. Ze waren super blij toen ze me weer zagen. Sinds mijn terugkeer ben ik hele dagen met ze aan het voetballen. Ik voetbal meer dan ik deed in Slowakije, haha. Op deze manier blijf ik ook wel fit.’’