Koolhof met Mektic naar dubbelfinale US Open

De 31-jarige Koolhof, samen met Mektic als achtste geplaatst, stond nooit eerder in de finale van een grandslamtoernooi. Zijn beste resultaat op het hoogste podium was een plek in de kwartfinales; in 2019 haalde hij samen met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell de laatste acht op Wimbledon. Koolhof stond wel drie keer in de finale van een masterstoernooi.