Koolhof en Rojer naar derde ronde dubbelspel in New York

Vlaggendra­ger Rogier Dorsman na Paralympi­sche rel: ‘Beschuldi­gin­gen beetje laf’

15:13 Zwemmer Rogier Dorsman draagt morgen de vlag dragen bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen. Nederland was zeer succesvol in Tokio, maar Dorsman viel extra op. Hij pakte maar liefst drie gouden medailles in het zwembad en verbeterde zelfs het wereldrecord op de 200 meter wisselslag. De trotse vlaggendrager spreekt van een geslaagde Spelen: „Ik kan niet anders dan tevreden terugkijken.”