Koolhof en Daniell onderuit in finale in dubbelspel

Libéma Open Primeur voor Bertens in Rosmalen: eerste grasfinale

17:24 Kiki Bertens is de grote publiekstrekker bij het grastoernooi in Rosmalen, en ze stelt de tennisfans niet teleur. In een wisselvallige halve finale rekende de nummer 4 van de wereld vanmiddag af met Elena Rybakina: 6-4, 6-4. Ze staat morgen voor het eerst in haar carrière in de finale van een grastoernooi.