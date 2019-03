Koninklijke felicitaties voor schaatssuccessen

,,Een post-olympisch jaar is altijd lastig, maar dit is een ongekende afsluiting van het schaatsseizoen: twee wereldrecords voor Nuis; goud voor Roest bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City. We feliciteren Suzanne Schulting als eerste Nederlandse wereldkampioene allround shorttrack en met goud op de 1000 meter. En Lara van Ruijven met goud op de 500 meter WK shorttrack in Sofia. Trots op de prestaties van alle Nederlandse schaatsers, korte- en langebaan!'', staat in een verklaring van het koningspaar.



Premier Mark Rutte liet ook van zich horen. Hij belde naar Sofia om de shorttracksters Schulting en Van Ruijven te feliciteren met hun wereldtitels.