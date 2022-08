Koningskoppels schitteren in de Draai van de Kaai: ‘Het was wel leuk om samen met de Tourwinnares te koersen’

Elkaar zelden zien of spreken, maar wel even met elkaar een stukje ‘knallen’. Het fascineert. Marianne Vos met Wout van Aert. Annemiek van Vleuten met Mathieu van der Poel. Ellen van Dijk met Bauke Mollema. De twee groene truiwinnaars van de Tour. De winnaar van de Tour de France Femmes met de tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen. De regerend Europees kampioen met een meervoudig ritwinnaar in de Ronde van Frankrijk.