‘Koning van Monte Carlo’ nadert topvorm, Zverev onderuit

Alexander Zverev is gestrand in de derde ronde. De nummer drie van de wereld boog in twee sets voor de Italiaan Fabio Fognini: 6-7 (6) 1-6. Zverev beleeft tot dusver geen topseizoen. Hij eindigde vorig jaar nog met de eindzege in de ATP Finals in Londen, maar dit jaar won hij nog geen enkel toernooi en stond hij pas één keer in een finale (Acapulco). Fognini treft in de kwartfinales de Kroaat Borna Coric, die in twee sets afrekende met de Fransman Pierre-Hugues Herbert: 6-4 6-2.



Dominic Thiem, het vierde reekshoofd, slaagde er niet in de kwartfinales te bereiken. De Oostenrijker, die vorige maand Indian Wells op zijn naam schreef, moest met tweemaal 6-3 zijn meerdere erkennen in Dusan Lajovic uit Servië. Lajovic had in de vorige ronde al de als zestiende geplaatste David Goffin verslagen. Thiem heeft de komende weken veel punten te verdedigen. Hij haalde vorig jaar op Roland Garros en het masterstoernooi van Madrid de finale en won het toernooi van Lyon.