Koning en koningin maken voor de race nog een praatje met Max Verstappen

De race op het circuit van Zandvoort gaat om 15.00 uur van start. De 70.000 uitzinnige toeschouwers zullen Max Verstappen zien starten vanaf pole position, nadat de Nederlandse coureur van Red Bull Racing gisteren in de kwalificatie nipt sneller was dan Lewis Hamilton. De Formule 1 is voor het eerst in 36 jaar in Zandvoort.