Komst Robert Lewandowski duwt Memphis Depay én Frenkie de Jong naar de uitgang bij FC Barcelona

Door Edwin Winkels



Al maanden was FC Barcelona bezig om Robert Lewandowski binnen te halen; de Poolse spits, bijna 34 jaar, wilde zelf ook heel graag, na acht seizoenen in München. Hij moet Barça weer aan de doelpunten helpen die verdwenen toen Lionel Messi een jaar geleden vertrok naar Paris Saint-Germain. Was de Argentijn altijd goed voor minimaal 30 treffers in de competitie, afgelopen seizoen kwam clubtopscorer Memphis niet verder dan 12, gevolgd door de 10 van Pierre-Emerick Aubameyang, die halverwege het seizoen werd aangetrokken en de Nederlander naar de bank verwees.