Komst Johnston nadert bij Feyenoord, Ié duurt nog even

George Johnston is een twintigjarige verdediger die nu uitkomt voor het reserveteam van Liverpool. Via het netwerk van Dirk Kuyt, voormalig speler van de Engelse club, is hij in beeld gekomen bij Feyenoord. De partijen onderhandelen over een snelle overgang naar De Kuip. Feyenoord zal hem voor een jaar gaan huren van The Reds. Johnston geldt als groot talent en maakt deel uit van Jong Schotland.

Edgar Miguel Ié is een 25-jarige verdediger van het Turkse Trabzonspor. Ié werd geboren in Guinea-Bissau, maar speelde in oktober 2017 een interland voor Portugal. Hij werd de voorbije jaren uitgeleend aan de Franse clubs FC Nantes en Lille OSC. Vanwege praktische omstandigheden kan hij op korte termijn niet in Rotterdam arriveren. Maar feit is dat de verdediger naar Feyenoord wil en dat de Rotterdammers in hem een gewenste kracht voor de defensie zien. Vermoedelijk meldt hij zich volgende week in De Kuip, melden bronnen rondom de onderhandelingen. Ook in zijn geval gaat het om een huurconstructie.