Komst El Ahmadi naar FC Twente nog lang niet zeker

Technisch directeur Jan Streuer van FC Twente zei zaterdagmorgen in een interview bij RTV Oost ‘dat hij het gevoel had dat het gaat lukken’ om El Ahmadi binnen te halen. De speler zelf houdt een slag om de arm. FC Twente is zeker een serieuze optie, maar het is volgens hem veel te voorbarig te veronderstellen dat de overgang al in kannen en kruiken is. ,,Ik heb een prima gesprek gehad met Jan Streuer en Paul van der Kraan (de algemeen directeur, red.)", zegt El Ahmadi. ,,De plannen die ze hebben zagen er goed uit. Alleen heb ik ze wel verteld dat ik vooralsnog geen beslissing ga nemen en dat ze niet op me moeten gaan wachten. Als ze voor mijn plek een andere speler kunnen krijgen moeten ze dat doen.”