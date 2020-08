Kompany wordt hoofdtrainer Anderlecht: ‘Ik ben Vercauteren dankbaar’

Het was in België geen geheim dat er spanningen waren tussen Frank Vercauteren en Vincent Kompany over de manier waarop Anderlecht moest spelen. Kompany, die sinds de voorbereiding geblesseerd is, wil met Anderlecht het voetbal spelen dat hij leerde kennen onder Pep Guardiola. Vercauteren is pragmatischer en meer resultaatgericht. De clubleiding heeft nu besloten om de koers van Kompany te gaan varen.



,,Ik heb een knop omgedraaid: ik moet helder zijn in het belang van de groep en de spelers. Ik zal er voor hen zijn in goede en slechte tijden. Ik wil winnen met mooi voetbal, talent omvormen in kwaliteit en het beste halen uit elke training en elke dag.”



Kompany bedankte in een videoboodschap zijn voorganger. ,,Ik heb goed geluisterd en goed gekeken. Hij heeft me op alle manieren ondersteund: hij heeft me begeleid als jonge speler en als jonge coach, daar ben ik hem erg dankbaar voor. We hebben veel respect voor elkaar.”