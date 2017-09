Kompany mist Liverpool-thuis, maar is tegen Feyenoord weer terug

De Duitse middenvelder Ilkay Gündogan staat voor zijn officiële rentree bij City. Gündogan liep eind vorig jaar een zware knieblessure op en was daardoor maandenlang uitgeschakeld. Hij maakte onlangs zijn eerste speelminuten tijdens een oefenwedstrijd.

Manchester City slaagde er tijdens de transferperiode niet in Alexis Sánchez over te nemen van Arsenal. Guardiola had de Chileense aanvaller graag willen hebben, maar hij kon zich niet vinden in de constructie die Arsenal voorstelde. ,,Ze wilden Alexis ruilen voor Raheem Sterling. Maar dat zag ik absoluut niet zitten.''