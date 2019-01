Kompany in ongewisse bij City, Jardim stuurt Tielemans naar uitgang

Kompany in ongewisse bij City

Het contract van Vincent Kompany bij City loopt komende zomer af, maar de 32-jarige Belgische verdediger die zich in Manchester de voorbije jaren heeft opgewerkt tot clubicoon weet nog altijd niet waar hij aan toe is. Trainer Pep Guardiola wil de blessuregevoelige Rode Duivel als leider én clubambassadeur graag voor City graag behouden, maar een nieuwe spierblessure heeft de contractbesprekingen naar de achtergrond geduwd. ,,Hij heeft iets speciaals”, zei Guardiola gisteren. ,,Vooral als persoonlijkheid. Wat hij op en naast het veld doet. Hij spreekt zes tot zeven talen. Hij communiceert goed. Net wat wij nodig hebben. Hij is een voorbeeld.” Toch zegt Guardiola dat de eindbeslissing niet bij hem ligt. ,,Dat is iets wat de club met hem moet bespreken.”

Stanciu op weg naar Al Wasl

De Roemeens middenvelder Nicolae Stanciu kan een flinke financiële slag slaan. De oud-speler van Anderlecht, die inmiddels actief is bij Sparta Praag, kan een klapper maken in bij Al Wasl in de Verenigde Arabische Emiraten. Niet alleen vangen de Tsjechen liefst 10 miljoen euro, hij zelf kan de komende jaren 2,5 miljoen euro per seizoen opstrijken in de woestijn.