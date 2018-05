Komend seizoen meer inhaalacties in de Formule 1 na regelwijzigingen

Zo wordt de voorvleugel aangepakt, waardoor het makkelijker moet worden om dichter achter elkaar te rijden, zonder dat er neerwaartse druk verloren gaat. Ook wordt de achtervleugel onder handen genomen, zodat het voordeel van het DRS-systeem groter wordt.



Gisteren was het laatst mogelijke moment om regelaanpassingen voor 2019 door te voeren. Volgens de huidige regels moeten vier van de tien teams hun goedkeuring geven als de andere commissieleden, de FIA, F1 en afgevaardigden van sponsoren en promotors, hun akkoord geven. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Motorsport zouden liefst zes teams (Ferrari, Red Bull, Renault, McLaren, Toro Rosso en Haas) tegen de plannen hebben gestemd. Cyril Abiteboul, teambaas van Renault, verklaarde tegen te zijn omdat de Formule 1 prima in elkaar zit en in 2021 al nieuwe regels worden ingevoerd. ,,2021 is het grote doel en daar moeten we ons niet van laten afleiden. Laten we alles goed doen, de volledige auto, de inrichting van de F1, budgetbeperkingen enzovoort, maar wel in 2021. Het product is nu in orde."



Eenzelfde bewoordingen gebruikt Christian Horner, teambaas van Red Bull. ,,Sommige ontwikkelingen zijn schadelijk, dus we kunnen het beter laten zoals het nu is. Dan passen we in 2021 het hele pakket aan, zodat alles wordt aangepakt."