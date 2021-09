Kolderiek moment in Europa League: Lazio-keeper gaat gruwelijk in de fout

Strakosha werd overigens ook niet bepaald door zijn eigen verdediging geholpen. Ploeggenoot Manuel Lazzari werkte - na een aanval van Galatasaray over rechts - de bal uitermate slecht weg. Door zijn ongecontroleerde actie vloog de bal hoog de lucht in, maar daarna klungelde Strakosha opzichtig. Gewoon de bal vangen of over de lat tikken, lukte hem niet en zo verdween de bal via zijn handen in eigen doel. Een dure tegengoal, want het betekende het enige doelpunt van de wedstrijd.