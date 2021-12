Kok eerste Nederlandse vrouw onder 37 seconden, Krol niet zichzelf 1500m in Salt Lake City

500m vrouwen

Voor Jutta Leerdam ging het helemaal mis op de 500m. Zij bleef staan bij het startschot en zag op die manier Femke Kok een record rijden. Zij werd de eerste Nederlandse vrouw ooit die onder de 37 seconden reed: 36.96. Leerdam kwam wel over de finish, als laatste in 45.63 seconden. Dione Voskamp en Michelle de Jong eindigden ook in het achterveld. ,,Ik had geen idee wat er gebeurde”, zei Leerdam tegenover de NOS.



Kok was trots op haar tijd, maar niet blij met haar race. ,,Het voelde niet alsof ik een 36'er ging rijden. Ik zou het graag over doen, want ik denk dat het sneller kan.” Lees hier meer over de race tussen Kok en Leerdam.