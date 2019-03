Kohlschreiber schakelt Kyrgios uit

Kyrgios rekende in het Mexicaanse Acapulco nog af met grote namen als Rafael Nadal, Alexander Zverev en Stan Wawrinka, maar in het toernooi in Californië werd hij afgetroefd door Kohlschreiber, een speler die dit jaar nog niet veel had laten zien. Tegen Kyrgios was de Duitser verrassend sterk op dreef en met gevarieerd spel kreeg hij de 23-jarige Australiër in vijf kwartier op de knieën.



Kohlschreiber treft in de derde ronde nummer één van de wereld Novak Djokovic. De Serviër, vijfvoudig winnaar in Indian Wells, schakelde bij zijn openingsoptreden de Amerikaan Bjorn Fratangelo uit: 7-6 (5) 6-2.