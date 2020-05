Kohlenpott-derby zonder publiek, Witsel en Can

Trainer Lucien Favre en directeur Michael Zorc kwamen met een mondkapje op de zaal binnen. Ze beantwoordden daar vragen van de perschef, die waren ingestuurd door journalisten. De persconferentie werd uitgezonden via YouTube.,,Voor iedereen is dit nieuw", zei Favre. ,,Maar de situatie is nu eenmaal zo. We moeten hiermee omgaan."

Volgens Zorc leven er binnen de selectie geen zorgen. ,,We leven volgens de protocollen. Mijn indruk is dat iedereen blij is om weer te gaan voetballen en z'n beroep uit te oefenen. Iedereen wordt zo uitvoerig getest, dat we met zeer grote waarschijnlijkheid kunnen zeggen dat er zaterdag 22 spelers op het veld staan die gezond zijn. Stel dat iemand toch angstig is of z'n bedenkingen heeft, dan zullen we diegene vrij geven. Mijn hart bloedt omdat we een derby gaan krijgen zonder toeschouwers. Maar het is zoals het is, voor nu is dit het beste. De motivatie moet nu volledig uit de spelers zelf komen."