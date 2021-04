Kogel door de kerk: succestrainer Hansi Flick vertrekt bij Bayern München

,,Ik wil graag dit seizoen afmaken en dan mijn contract inleveren", zei Flick tegenover Sky nadat hij eerder in de kleedkamer zijn spelers op hoogte had gesteld. ,,Ik vind het belangrijk dat het team dit persoonlijk van mij hoort, omdat in de wandelgangen al het een en ander rondgaat over mij.” De reden van zijn vertrek liet hij in het midden, dat is ‘intern’ besproken.

Het contract van Flick loopt nog door tot medio 2023. Na de uitschakeling tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinales van de Champions League gaf de trainer bij de club aan te willen vertrekken na dit seizoen.

Over zijn toekomst wilde hij niets kwijt. ,,Natuurlijk is bondscoach worden van Duitsland een optie, want elke coach zou dat willen. Ik wil eerst even nadenken over de toekomst. Daarom heb ik dit al in een vroeg stadium verteld. Dit waren geen makkelijke weken voor mij.”



Volgens Lothar Matthäus is de opvolger bij Bayern al bekend: Julian Nagelsmann van RB Leipzig. ,,Bayern heeft al met hem gesproken, ook over economische zaken, voor zover bekend is", zei de recordinternational eerder deze week bij Sky, waar hij als analyticus werkt.

Matthäus gaf aan dat hij vermoedt dat Flick naar de bond vertrekt om bondscoach te worden van Duitsland. ,,Dat aanbod van de DFB is er. Niemand die mij kan wijsmaken dat er nog niet gesproken is. Die kennen elkaar maar al te goed. Hansi Flick staat bij de DFB helemaal bovenaan de lijst en dan komt er heel lang niets", zei Matthäus. In 2014 won Flick als assistent van bondscoach Joachim Löw, die na het EK vertrekt, de wereldtitel met Duitsland.

Flick staat sinds november 2019 aan het roer bij Bayern, nadat Niko Kovac werd ontslagen. Aanvankelijk zou hij tijdelijk voor de groep staan, maar de ploeg uit Beieren krabbelde op en won prijs na prijs: de landstitel, de Duitse beker en de Champions League. Zo pakte Der Rekordmeister meer eremetaal in Flicks eerste seizoen, dan dat het wedstrijden verloor: twee.



Dit seizoen kwam daar de wereldbeker voor clubteams bij. De titel ligt voor het grijpen. Bayern staat zeven punten voor op Leipzig, met nog vijf wedstrijden te spelen.

