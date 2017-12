Koeznetsova ontbreekt op Australian Open

De 32-jarige Koeznetsova staat op de twaalfde positie op de wereldranglijst. In 2004 won ze de US Open en in 2009 Roland Garros.

Het is nog steeds niet duidelijk of Serena Williams haar titel komt verdedigen in Melbourne. In september beviel de voormalige nummer één van de wereld van een dochter. Williams is alweer een tijdje aan het trainen, maar ze weet nu nog niet of ze alweer klaar is voor het spelen van toernooien.