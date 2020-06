‘Koen wilde, Jutta wilde, Kosta wilde, wat overbleef: wil Jan zelf?’

Lewandow­ski Speler van het Jaar in Bundesliga

17:43 Een dag voor de laatste speelronde in de Bundesliga is Robert Lewandowski uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Duitse competitie. Met 33 goals gaat de spits van Bayern München dit seizoen voor de vijfde keer in Duitsland het klassement van de topscorers winnen. Dat is een recordaantal goals voor een buitenlander in de Bundesliga.