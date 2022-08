Koen Verweij stopt met schaatsen

Verweij noemt het winnen van de wereldtitel allround in 2014 in Thialf als hoogtepunt van zijn schaatscarrière. Datzelfde jaar won hij goud tijdens de Winterspelen in Sotsji op de ploegenachtervolging en pakte hij zilver op de 1500 meter. Vier jaar later won hij nog twee bronzen plakken (massastart en ploegachtervolging) tijdens de Spelen van Pyeongchang. De Noord-Hollander wist zich niet te kwalificeren voor de Spelen die begin dit jaar in Beijing zijn gehouden.