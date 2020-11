Koeman ziet sterkhouder wegvallen bij Spanje

Doelpuntlo­ze Berghuis belangrijk in de basis: ‘Nu nog een kwestie van afronden’

12:36 Steven Berghuis had gisteravond, in tegenstelling tot vorige interlands, eindelijk een basisplek te pakken in een belangrijk duel voor Oranje. De Feyenoorder oogde fris in het Nations League duel tegen Bosnië en was met een assist bij het eerste doelpunt van Wijnaldum belangrijk. Nu ontbreekt alleen de goal nog in Oranje.