Koeman zeer kritisch op zijn aanvallers na gedrocht van een wedstrijd

Door Edwin Winkels



Overleven. Dat was de enige missie van FC Barcelona in een gedrocht van een wedstrijd. De eerste drie punten halen in de Champions League, om niet voor het eerst in twintig jaar niet al in de groepsfase uitgeschakeld te worden. Winnen van een beschamend slechte rivaal, een Dinamo Kiev dat in deze eeuw geen moment een schaduw is geweest van de trotse voetbalmachine die het ooit onder coach Lobanovski was.