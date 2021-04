Koeman voelt steun: ‘Ik zie mezelf volgend seizoen als coach van Barcelona’

Griekspoor en Van de Zandschulp missen hoofdtoer­nooi na vroege aftocht in Portugal

24 april Het is Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp in Estoril niet gelukt zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De twee beste Nederlandse tennissers verloren op het graveltoernooi in Portugal beiden in de eerste ronde van de kwalificaties.