Koeman rekent niet op aanbieding Fenerbahçe

,,Ik geloof niet dat het tot de jaarwisseling zal duren. Dat kan ik me niet voorstellen'', zegt hij vandaag in De Telegraaf. ,,Dat zijn nog zeven wedstrijden. Het kan een dag zijn, een week zijn. Maar ik denk eigenlijk niet dat het veel langer gaat duren.”



Koeman bereikte donderdagavond met Fenerbahçe de knock-outfase van de Europa League. Een doelpuntloos gelijkspel tegen Dinamo Zagreb was voldoende.



Technisch directeur Damien Comolli van de club riep al twee weken geleden dat hij met Koeman verder wil, maar de broer van bondscoach Ronald heeft nog steeds geen nieuw contract aangeboden gekregen. ,,Zo lang als het duurt, doe ik alles naar beste vermogen. Dat is ook mijn taak. Zoals het op dit moment gaat, laat ik de jongens niet vallen. Die hebben het moeilijk genoeg. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.''