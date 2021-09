Koeman over situatie bij Barcelona: ‘Er kan geen twijfel bestaan over wie de baas is’

Ronald Koeman heeft tijdens een interview met Mundo Deportivo uitgebreid gesproken over de huidige situatie bij FC Barcelona. De trainer lag in mei nog zwaar onder vuur, maar mocht uiteindelijk aanblijven als hoofdcoach. Inmiddels is de storm rondom de Nederlander gaan liggen en wordt er gesproken over contractverlenging. Koeman zelf houdt echter nog een slag om de arm: „Ik sta ervoor open om hier nog jaren te blijven, maar de macht moet bij de trainer liggen.”

Met zijn uitspraken lijkt Koeman te zeggen dat er het afgelopen jaar sprake was van enige bemoeienis vanuit het bestuur. Vooral het spelsysteem was een heikel punt voor voorzitter Laporta, die graag ziet dat Barça altijd 4-3-3 speelt. Koeman zelf is ook fan van de traditionele formatie, maar het moet geen onvervreemdbaar principe zijn: „Ik ben voorstander van 4-3-3, maar er zijn momenten dat het systeem kan veranderen.”

„Vorig jaar creëerden we de meeste kansen, hadden we het hoogste percentage balbezit en kregen we de minste kansen tegen in een 3-5-2 systeem. Ik weet dat 4-3-3 hier de standaard is, maar het hedendaagse voetbal verandert. Inter wordt kampioen in Italië en Chelsea wint de Champions League. In welk systeem spelen zij?”

Volgens Koeman is druk vanuit het bestuur op de trainer onwenselijk voor de club en zijn functioneren: „Ik kan luisteren naar suggesties, adviezen of zelfs verzoeken, maar het moet geen bemoeienis zijn. Het kan niet dat er twijfels bestaan over wie de baas is. Als die twijfels er wel zijn, heeft de coach geen macht en die moet een coach wel hebben. Ik ben mentaal sterk, maar ik heb de hulp en de steun van het bestuur nodig.”

Ten slotte ging Koeman in op de nieuwste aankoop van FC Barcelona. Luuk de Jong komt de spitspositie versterken en daar was niet iedereen even enthousiast over. Koeman zelf snapt niet dat Barcelona niet eerder een type Luuk de Jong in de selectie heeft gehad: „De Jong is anders dan de andere aanvallers die we hebben. Hij is een aanspeelpunt, kan goed koppen en kan een wedstrijd doen kantelen. Ik heb twee jaar met hem gewerkt bij het Nederlands elftal. Hij heeft vaak genoeg laten zien dat hij het niveau heeft om hier te spelen.”

