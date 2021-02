Koeman ontkent aanvaring met Griezmann: ‘Hij had geen straf’

De Franse international bleef in Zuid-Spanje op de bank. Koeman had hem ook als wisselspeler niet nodig. Dat voedde de geruchten in de Spaanse media dat Griezmann er momenteel niet zo goed opstaat bij de oud-bondscoach van Oranje.

Volgens Koeman is er echter geen sprake van een verminderde relatie met Griezmann. ,,Het was een tactische keuze om hem op de bank te zetten en zeker niet als maatregel tegen hem bedoeld”, verzekerde de oud-international. ,,We wilden meer diepte en snelheid naast Messi in het team brengen en daarom besloten we Dembélé een basisplaats te geven. Dat pakte goed uit. Maar Griezmann had zeker geen straf.”

Griezmann kan woensdag mogelijk zijn rentree maken in Camp Nou. Barcelona speelt dan opnieuw tegen Sevilla in de halve finales van het Spaanse bekertoernooi. De ploeg van Koeman moet een achterstand van 2-0 goedmaken. De competitiewinst in Sevilla zorgde in elk geval voor optimisme in het kamp van Barcelona.

,,We hebben aangetoond dat we als ploeg nog volop in leven zijn”, benadrukte Koeman. ,,Ik ben trots op onze manier van spelen en de fysieke strijd die we hebben geleverd. We hebben hier een complete wedstrijd gespeeld.”

Volledig scherm September 2020: Antoine Griezmann en Ronald Koeman. © REUTERS Volledig scherm Antoine Griezmann. © EPA