Koeman neemt geblesseerde Fati mee naar Spaanse bekerfinale

LIVE | Werk aan de winkel voor Red Bull, Alpine en Haas tijdens lunchpauze

12:37 Na drie mislukte races op rij op Italiaanse bodem, hoopt Max Verstappen dit weekend weer eens te kunnen vlammen in ‘de laars’. De verwachtingen zijn in ieder geval hooggespannen na de spannende openingsrace. In VT1 was het resultaat de tijd, vanaf 14.30 volg je in dit liveblog de middagtraining.