Koeman na nieuwe zeperd Barça: ‘Heb een probleem als mensen binnen de club de situatie niet herkennen’

SamenvattingRonald Koeman was na de kansloze nederlaag van Barcelona bij Benfica (3-0) strijdbaar. Het is het tweede verlies in de Champions League. ,,Het is een harde nederlaag en als de mensen binnen de club de situatie niet herkennen, dan ziet het er wel slecht uit voor mij ja’’, aldus de oefenmeester bij RTL7.

Met ‘de situatie’ doelt Koeman op de smalle selectie en de vele blessures. ,,We hebben niet eens een rechtsbuiten. Ik vind het allemaal niet zo vreemd hoor. We hebben op dit moment niet het geluk en ook niet de echte klasse voorin. We leven in een wereld waarin blijkbaar dat als je verliest dat er geen vertrouwen is en als je wint is dat vertrouwen er wel. Nee, de Champions League gaan we niet winnen.’’

Koeman haalde al na een halfuur spelen routinier Gerard Piqué naar de kant. Daardoor moest Frenkie de Jong een linie zakken. ,,Piqué had al een gele kaart en kreeg in de 25ste minuut bijna zijn tweede. Frenkie was voorin ook onderdeel van het missen van kansen, daarom is hij naar achteren gehaald.’’

Koeman heeft in elk geval wel het vertrouwen van Frenkie de Jong. ,,Maar ik weet niet hoe de president erover denkt. Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat we doorgaan.’’

,,Ik denk niet dat Barcelona ooit zó slecht is begonnen aan de Champions League”, vervolgde De Jong. ,,Twee duels gespeeld, nul punten, nul goals gemaakt en zes tegen. Dat is natuurlijk superslecht. Het is dus een heel moeilijke situatie, maar er zijn nog vier wedstrijden te spelen. Je moet als team altijd blijven vechten zolang het nog kan. Ik heb nog steeds vertrouwen dat wij kunnen doorgaan. Want de kwaliteit is er wel.”

De Jong hield een naar gevoel over aan het duel in Lissabon. ,,Zij scoren heel vroeg in de wedstrijd en dat is nooit lekker natuurlijk. Daarna waren we tot aan de rust beter, maar kwamen we niet tot scoren. Na de tweede goal van Benfica vielen we een beetje uit elkaar, kwamen er veel ruimtes en was het grote chaos.”

