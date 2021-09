Koeman? ‘Moeten we met deze selectie dan Tiki-taka spelen?’

Darius van Driel Na het golffeest tijd voor de bruiloft: ‘Dat wordt nu alleen nog maar mooier’

19 september In zijn eerste jaar in de European Tour speelde Darius van Driel veel toernooien voor een handjevol toeschouwers. De afgelopen dagen liep tijdens het Dutch Open een horde golffans met de 32-jarige Leidschendammer mee op de banen van Bernardus in Cromvoirt waar hij vandaag knap als vierde eindigde.