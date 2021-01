Koeman moet Coutinho na operatie drie maanden missen

WK Darts Price laat Gurney twee keer terugkomen, maar slaat in de allesbe­slis­sen­de leg alsnog toe

1 januari Gerwyn Price staat net als vorig jaar in de halve finale van het WK Darts. Hoewel The Iceman twee keer een voorsprong van twee sets verspeelde tegen Daryl Gurney won de Welshman in de allesbeslissende vijfde leg van de negende set (5-4). Met Price zijn nu drie van de vier halvefinalisten bekend (Stephen Bunting en Gary Anderson plaatsten zich 's middags al). Michael van Gerwen kan zich vanavond ook nog plaatsen.