Koeman moet bij Barcelona met minimale middelen elk duel een examen afleggen

Ronald Koeman zal zondag niet in de dug-out zitten in het Camp Nou tijdens de wedstrijd van Barcelona tegen Levante, maar ontslagen is hij niet. Het is zijn straf voor een rode kaart, donderdagavond in Cádiz, waar na de 0-0 de onzekerheid over zijn toekomst bleef bestaan.