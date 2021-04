Koeman krijgt steun van Spaanse media: ‘Barcelona gaat de stem van zijn leider missen’

‘Gigantische deceptie voor Barça’. Zo opent Mundo Deportivo. ,,Een gouden kans die op ongelooflijke wijze werd gemist", luidt het vervolg. Dat is precies wat het is. FC Barcelona verzuimde gisteravond om de koppositie in La Liga te pakken. Op eigen veld leden Lionel Messi & co een historische nederlaag tegen Granada. Trainer Ronald Koeman werd ook nog eens met een rode kaart naar de tribune gestuurd. Al met al een uitermate pijnlijke avond voor de Catalanen.

De veldverwijzing van Koeman kreeg in Spanje natuurlijk veel aandacht. De algemene conclusie luidde vooral dat het lichtelijk overdreven was dat hij naar de tribune werd verwezen. Hij zou alleen ‘wat een karakter’ naar de vierde official hebben geroepen, zo staat in het wedstrijdrapport beschreven. ,,Een coach wegsturen voor een dergelijke uitspraak is onacceptabel", stelde Marca, dat verder meent dat Koeman vooral de dupe is geworden van zijn eerdere kritische uitlatingen over onder meer de VAR.

,,Met eerdere beschimpingen richting de arbitrage heeft hij zichzelf in de schijnwerpers gezet. Het lijkt erop dat Koeman nu door de scheidsrechter werd gezocht. Hij kreeg gisteren de rekening gepresenteerd omdat hij veelvuldig publiekelijk zijn mening geeft. Maar als je wordt weggestuurd omdat je 'wat een karakter’ zegt, dan zou voor het eindsignaal de helft van elk team voortijdig naar de kleedkamers moeten.”

Bekijk hieronder de beelden dat Ronald Koeman naar de tribune wordt gestuurd.

Marca voorziet in het vervolg van de titelstrijd zonder Koeman een groot probleem voor FC Barcelona, te beginnen zondag met de uitwedstrijd tegen Valencia. ,,Als de boot geen kapitein heeft, dan bestaat het risico dat de boot op drift geraakt.”

Quote Daarom was het des te verbazing­wek­ken­der dat hij nu wel werd wegge­stuurd Mundo Deportivo Voor de Catalanen is het te hopen dat Koeman op zaterdag 8 mei tijdens de kraker met koploper Atlético Madrid wel weer op de bank mag zitten. Het gat met de ploeg van trainer Diego Simeone bedraagt twee punten, maar ook Real Madrid en Sevilla doen nog volop mee om het kampioenschap. Zij staan op 9 mei nog tegenover elkaar.

Mundo Deportivo vond dat Koeman eerder dit seizoen met hevigere protesten en boze reacties dichter bij rood was. ,,Ronald Koeman heeft in diverse duels met een veldverwijzing geflirt”, stelt de krant. ,,Maar hij beledigde nooit en kwam er mee weg. Daarom was het des te verbazingwekkender dat hij nu wel werd weggestuurd. De vierde official had het mis door hem niet eerst te waarschuwen.”

Volledig scherm De weggestuurde Ronald Koeman bekijkt het laatste deel van de wedstrijd tussen Barcelona en Granada vanaf de tribune. © Reuters Koeman hangt een schorsing van één tot drie wedstrijden boven het hoofd. Doordat de 58-jarige oefenmeester gisteren vanaf de tribunes met zijn assistent Alfred Schreuder belde, kan de straf volgens Spaanse media iets hoger uitvallen en lijkt een afwezigheid van drie duels niet uitgesloten ,,De ploeg gaat ongetwijfeld de stem van een leider als Koeman missen.”

Resterend programma in titelstrijd

Het wordt nog ongekend spannend in Spanje. FC Barcelona en Atlético Madrid treffen elkaar op zaterdag 8 mei in de titelstrijd. Hoe ziet het resterende programma van alle titelkandidaten, inclusief Real Madrid en Sevilla, er nog uit? Bekijk hier het programma.

Aanvankelijk was er gisteravond tegen Granada overigens geen vuiltje aan de lucht. Lionel Messi had Barcelona in de eerste helft nog aan een voorsprong geholpen, maar in de laatste 45 minuten ging het volledig mis. Goals van Darwin Máchis en Jorge Molina bezorgden Granada de verrassende overwinning. Én dat was de bezoekers in 24 voorgaande ontmoetingen in Barcelona nooit eerder gelukt. Maar uitgerekend op het moment dat Barcelona de koppositie in Spanje voor het grijpen had, sloeg Granada genadeloos hard toe. ,,Een neerslachtig en uitgeput Barcelona was na de 1-2 achterstand niet bij machte om het tij te keren", aldus Mundo Deportivo.

De gelijkmaker van Granada werd door Mundo Deportivo toegeschreven aan onoplettendheid van Samuel Umtiti en slecht ingrijpen van Óscar Mingueza, én met de winnende goal van Molina verdwenen de drie punten voor Barcelona door het ,,afvoerputje van La Liga”. AS sprak bij Mingueza van een ,,ernstige fout", maar nam het verder voor de Spaanse verdediger op. ,,Ondanks dat voldeed hij ruimschoots aan de verwachtingen. Je kunt hem nergens de schuld van geven.”

Quote Frenkie de Jong speelt veel duels zonder rust in te bouwen en al die inspannin­gen beginnen zijn tol te eisen AS

Frenkie de Jong kreeg dit keer in elk geval geen lovende kritieken. Waar vorige week nog in de Spaanse media werd gesteld dat ,,hij verblindt en dit al zijn Barça is”, daar vond AS dat de 23-jarige middenvelder dit keer ,,veel minder dynamisch” was dan in andere wedstrijden. ,,Hij speelt veel duels zonder rust in te bouwen en al die inspanningen beginnen zijn tol te eisen.”

Sport vond dat Barcelona vooral zelf met vuur speelde en uiteindelijk flink zijn vingers heeft gebrand. ,,Daarmee hebben ze het kampioenschap niet meer in eigen handen.” De slotconclusie van Sport was overduidelijk: ,,Onvergeeflijk.” Het belooft de komende weken in Spanje een zinderende ontknoping te worden, mét of zónder Koeman op de bank.

