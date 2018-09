Koeman kiest voor andere topper

De oud-international nam in de aanloop naar de 'Superclásico' al een kijkje in het befaamde stadion van Boca, La Bombonera. ,,Voor mij is het een eer om hier op het veld te staan'', liet Koeman weten op de website van Boca Juniors. ,,Persoonlijk hoop ik dat Boca wint, omdat de club meer naam en meer historie heeft.''

Koeman rekent op een spectaculaire wedstrijd in een zinderende ambiance. ,,Dit soort wedstrijden moet je meemaken. Ik heb ervaring met Barcelona tegen Real Madrid of, in Nederland, met Ajax tegen Feyenoord. In Engeland heb ik Liverpool en Everton ondervonden, maar ik denk dat je deze derby's niet kunt vergelijken met de klassieker tussen Boca en River. We zullen zeker een geweldige wedstrijd zien in een mystiek stadion. La Bombonera is beroemd over de hele wereld.''