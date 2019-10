Koeman is nog niet dé man voor Barça

Door Edwin Winkels



In 2003, nog redelijk aan het begin van zijn trainerscarrière, had Ronald Koeman zijn beste kans tot nu toe om coach van FC Barcelona te worden. Er waren verkiezingen om het voorzitterschap en de grote favoriet, reclamemaker Lluis Bassat, wierp Koeman als zijn grootste wapen in de strijd. Hij zou een deal met de toenmalige trainer van Ajax hebben om de overstap naar het Camp Nou te maken als hij gekozen zou worden.



Maar Bassat verloor tegen de verwachtingen in van advocaat Joan Laporta. Die was niet bereid om Ajax een afkoopsom voor Koeman te betalen. Omdat kandidaat nummer 2, Guus Hiddink, het geboden salaris niet accepteerde, viel de keuze - mede op aanraden van Johan Cruijff - op Frank Rijkaard.