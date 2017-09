Koeman is 'bijzonder teleurgesteld' in Rooney

De 31-jarige Rooney maakte deze zomer de overstap van Manchester United naar zijn jeugdclub Everton. Hij kondigde kortgeleden aan zich niet langer beschikbaar te stellen voor het Engelse nationale elftal. De 119-voudig international én topscorer aller tijden (53 doelpunten) ontbrak derhalve bij de kwalificatiewedstrijden voor het WK en ging een avondje uit. De politie hield Rooney midden in de nacht aan vlakbij zijn woning. Hij had te veel gedronken en moet later deze maand voor de rechter verschijnen.

Koeman heeft Rooney wel opgenomen in de wedstrijdselectie voor het komende duel met Tottenham Hotspur in de Premier League.