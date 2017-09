Koeman hoopt dat Everton heeft geleerd van debacle tegen Atalanta

Boze Ronaldo over kritiek: Cijfers spreken voor zich

17:24 Cristiano Ronaldo was gisteravond met twee goals weer de grote man bij Real Madrid. De Portugees haalde na de 1-3 zege bij Borussia Dortmund zijn gram over de kritiek die hij de laatste tijd krijgt. ,,Het lijkt erop dat ik me elke wedstrijd moet bewijzen. Ik verbaas me over de publieke opinie over mij. Nogmaals: de cijfers spreken voor zich.’’