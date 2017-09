Koeman hard onderuit met Everton tegen Atalanta

Trainer Ronald Koeman beleeft een valse start van het seizoen met Everton. Hij zag zijn ploeg ook hard onderuit gaan bij het Italiaanse Atalanta in de Europa League (3-0). De huidige nummer dertien van de Serie A trof voor rust al driemaal doel. Doelman Maarten Stekelenburg had geen antwoord op inzetten van Andrea Masiello, Alejandro Gomez en Bryan Cristante. In de tweede helft ontsnapte Everton aan een grotere nederlaag.