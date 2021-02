Koeman haalt uit naar PSG: ‘Praten over Messi respectloos’

Barça ontvangt PSG op 16 februari in de achtste finales van de Champions League. De return in Parijs is op 10 maart. In 2017 speelden de clubs ook tegen elkaar in de achtste finales. Barcelona verloor in Parijs met 4-0, maar maakte die achterstand goed met een geweldige comeback in de thuiswedstrijd: 6-1.