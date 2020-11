Koeman geteisterd door blessures, maar Busquets is terug

Albon heeft geen Plan B: ‘Ik heb alleen Plan A, bij Red Bull blijven’

11:40 Alexander Albon weet wat hij moet doen om volgend jaar in de Formule 1 weer voor Red Bull te mogen rijden. ,,Ik heb nog drie races om te laten zien wat ik kan", zegt de Thaise coureur, teamgenoot van Max Verstappen, in de aanloop naar de Grote Prijs van Bahrein. ,,De meeste coureurs hebben ook een Plan B, maar ik heb alleen Plan A: bij dit team blijven. Ik focus me op de komende drie races, verder denk ik nergens aan.”