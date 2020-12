Koeman geniet van topper: ‘Dit is het Barcelona dat ik wil zien’

,,Dit is het Barcelona dat ik wil zien”, zei Koeman. ,,Iedereen heeft alles gegeven. Het grootste verschil was ons spel zonder bal, ook Messi werkte heel hard en hielp bij het drukzetten. Dat is de instelling die we moeten hebben.”

Volledig scherm Ronald Koeman begroet Real Sociedad-coach Imanol Alguacil (l). © AFP

De ploeg van Koeman presteert vooralsnog wisselvallig. Barcelona verloor al vier keer in La Liga en had bij verlies tegen Real Sociedad al op 12 punten achterstand van de koploper gestaan. Het Catalaanse elftal kwam ook op achterstand, maar herstelde zich via doelpunten van Jordi Alba en Frenkie de Jong.

,,We speelden fantastisch in de eerste helft”, aldus Koeman. ,,Misschien was 2-1 zelfs een beetje te weinig. Real Sociedad is heel goed aan de bal, maar we zetten zoveel druk dat we de bal steeds wisten te veroveren. De spelers hebben enorm veel gelopen. In de tweede helft kreeg Real Sociedad wat kansjes, maar wij verdienden deze zege.” Barcelona staat nu 6 punten achter op Atlético Madrid, Real Sociedad en Real Madrid.

Volledig scherm Ronald Koeman feliciteert doelpuntenmaker Jordi Alba. © AFP

Trainer Imanol Alguacil van Real Sociedad was onder de indruk van de ploeg van Koeman. ,,Dit was het beste Barcelona in lange tijd. Zo hebben we die ploeg lang niet gezien. Zelfs Messi maakte slidings en tackles om de bal te veroveren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.