Koeman, De Jong en Depay openen nieuw seizoen met Barça tegen Real Sociedad, El Clásico op 24 oktober

Na topstart in de Tour gloort het geel voor Wilco Kelderman: ‘Een mooie tijdrit, echt iets voor mij’

12:05 In de schaduw van Mathieu van der Poel is Wilco Kelderman uitstekend begonnen aan deze Tour de France. In de tijdrit vandaag, die hij eerder al verkende, kan hij een volgende slag slaan. De gele trui gloort misschien wel. ,,Weet je, ik heb er vooral heel veel zin in.’’