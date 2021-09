Koeman: ‘Bij een voorzet is Luuk gevaarlijker dan Neymar’

,,Luuk is een ander type aanvaller dan we hebben en ik vind dat ieder team zo’n type moet hebben. Ik heb dat vorig jaar al aangegeven bij de club. Ik wil gewoon met mijn voorhoedespelers kunnen veranderen. Als de wedstrijd vraagt om een type als Luuk, dan zal hij spelen of invallen”, aldus de coach.

Koeman geeft ook aan dat de nood hoog was bij Barcelona. ,,Op de laatste dag van de transferperiode raakten we Antoine Griezmann kwijt, terwijl we maar drie aanvallers hadden. Mijn eerste contact met Luuk was al op 8 augustus en daarvoor heb ik vaak gedacht; waarom heeft Barcelona niet zo’n type aanvaller?”

Barcelona huurt De Jong voor een jaar van Sevilla, de club waar hij vorig seizoen uit beeld raakte. Na vijf jaar bij PSV stapte hij in de zomer van 2019 over naar de Spaanse club. Een jaar later was hij de grote held van Sevilla. Met twee treffers in de finale tegen Internazionale (3-2) had hij een groot aandeel in het winnen van de Europa League. Hij is na Frenkie de Jong en Memphis Depay de derde Nederlandse speler in de selectie van Koeman.